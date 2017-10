Psychonauts 2 per la prima volta giocabile

"Benvenuti nell'ultimo aggiornamento del progetto relativo all'eccellente Psychonauts 2. Sarai felice di sapere che lo sviluppo del gioco sta andando bene. Abbiamo infatti raggiunto una pietra miliare molto importante, perché Psychonauts 2 è adesso giocabile. Abbiamo pensato che avresti gradito vederlo!" è quanto si legge nelle note di accompagnamento al filmato che riportiamo in questa pagina.

Il filmato include il commento di Tim Schafer e Zak McClendon, che spiegano come stanno proseguendo i lavori. Per la produzione di Psychonauts 2 Double Fine ha richiesto il supporto della community degli appassionati, che hanno concesso oltre 3 milioni di dollari per questo progetto.

Si tratta del seguito dell'apprezzato gioco sulla psiche umana. Il protagonista sarà nuovamente Raz, il quale finalmente riuscirà ad entrare nel quartier generale degli Psychonauts e a ricongiungersi con Sasha e Milla.

Ovviamente ci saranno numerosi problemi da dover fronteggiare, come agenti doppiogiochisti e il riemergere di alcune questioni passate rimaste in sospeso. Raz cercherà di approfondire la propria vicenda personale e dovrà affrontare la maledizione che grava sulla sua famiglia. Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli ma è stato confermato che il protagonista sarà in possesso di vecchi poteri e di alcune novità interessanti.

Altri dettagli si trovano qui.