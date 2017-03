PS4 Pro: il Media Player ora può riprodurre i contenuti 4K

Sony ha aggiornato il Media Player di PS4 Pro, che è adesso in grado di riprodurre i contenuti in 4K. Gli utenti possono memorizzare i contenuti in memorie di archiviazione esterne collegabili tramite USB e riprodurli tramite l'ultima console della famiglia PS4.

Naturalmente il supporto ai contenuti 4K in PS4 Pro era già contemplato tramite video streaming, visto che Netflix e YouTube già consentivano di vedere contenuti 4K su PS4 Pro. Adesso, però, è possibile vedere filmati 4K anche a console offline.

La nuova versione del Media Player, inoltre, consente anche di vedere i contenuti VR 4K tramite PlayStation VR. Gli utenti possono catturare flussi di immagini a 360 gradi e visualizzarli tramite PS4 Pro.

PS4 Pro ha debuttato sul mercato nello scorso novembre, e da quel momento ha ricevuto tutta una serie di aggiornamenti software. Fra questi anche la cosiddetta Boost Mode, la funzionalità che consente di sfruttare l'hardware della console per migliorare le performance dei giochi che non supportano esplicitamente PS4 Pro.