PS4 Pro 'Boost Mode': ecco come funziona

Sony ha confermato che la Boost Mode per PS4 Pro verrà introdotta tramite il firmware v4.50, adesso in prova da selezionati beta tester. Alcuni di loro hanno pubblicato sulla rete screenshot e video che mostrano in funzione la nuova modalità, la quale sembra contemplata da una moltitudine di giochi.

Il nuovo firmware di PlayStation 4, il 4.50, introduce una nuova opzione di sistema, Boost Mode, che consente di sfruttare l'hardware della console per migliorare le performance dei giochi che non supportano esplicitamente PS4 Pro

La Boost Mode migliora le performance di quei giochi che sono stati rilasciati prima dell'introduzione sul mercato di PS4 Pro, avvenuta nello scorso novembre. Si tratta di un'introduzione molto importante, perché consente agli utenti di PS4 Pro di sfruttare il nuovo hardware in maniera trasversale.

Anche se PS4 Pro offre un hardware del doppio più potente rispetto alla PS4 originale, i giochi che non la supportano ufficialmente non traggono alcun beneficio in assenza di Boost Mode. Normalmente, infatti, le Compute Unit aggiunte da PS4 Pro rispetto al SoC originale vengono disabilitate in caso di esecuzione di un gioco senza supporto esplicito, con l'abilitazione di un profilo di compatibilità volto a risparmiare risorse.

"La Boost Mode porta la CPU e la GPU di PS4 Pro a operare a una frequenza di clock superiore in modo da offrire un gameplay più fluido per i giochi che sono stati rilasciati prima del lancio di PS4 Pro e che non la supportano", si legge in un comunicato diffuso da Sony. "I giochi con frame rate variabile potranno passare a un frame rate più alto, mentre i tempi di caricamento in alcuni casi risulteranno ridotti".

Mentre normalmente i giochi ottimizzati per PS4 Pro riescono a offrire una grafica più particolareggiata in termini di dettaglio poligonale e di risoluzione delle texture, con la Boost Mode si tratta di miglioramenti esclusivamente al frame rate e ai tempi di caricamento. Ma i giochi che si basano sullo scaling dinamico della risoluzione, come quelli basati su id Tech come Wolfenstein The New Order, palesano frame drop in un numero inferiore di circostanze. È anche il caso di Just Cause 3, il titolo di Avalanche Studios che al lancio palesava importanti difficoltà prestazionali ora risolte tramite Boost Mode. Quest'ultima migliora sensibilmente anche le prestazioni di The Witcher 3 Wild Hunt e di Bloodborne, secondo le segnalazioni dei beta tester.

Per il momento non ci sono indicazioni sulla data di rilascio del firmware 4.50, ma non dovrebbe essere molto in là nel tempo.