PS4 ora a 199 Euro su Amazon invece che 299

PS4 Slim a 199 Euro invece che al prezzo standard di 299 Euro. L'offerta è adesso in corso su Amazon, e rimarrà valida per le prossime 15 ore. Da non lasciarsi scappare se nei piani c'è l'acquisto della console Sony di ultima generazione, perché non è un'offerta che si ripete facilmente.

PS4 Slim è l'ultima variante di PlayStation 4 di dimensioni contenute con maggiore efficienza energetica e migliore dissipazione del calore. Dispone di hard disk da 500 GB e supporta l'HDR per immagini più fedeli e brillanti nei videogiochi e negli altri contenuti di intrattenimento. L'architettura interna del nuovo sistema PS4 è stata ripensata rispetto a quella dell'attuale console, riducendo il suo volume e il suo peso rispettivamente del 30% e del 16%.

Questa nuova versione permette di riprodurre i contenuti multimediali alla risoluzione 4K e ha un segnale Wi-Fi migliorato da 2.4GHz a 5GHz.