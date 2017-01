Project Scorpio: c'è già un modello funzionante

Lo ha comunicato tramite Twitter: Phil Spencer, responsabile della divisione gaming per Microsoft, ha provato per la prima volta dei giochi su Scorpio, la nuova Xbox che arriverà sul mercato nella prossima stagione natalizia. Mancando diversi mesi al lancio quasi sicuramente si tratta di un prototipo da rifinire, ma Spencer si dice già entusiasta dei risultati raggiunti finora e si congratula con il team che sta lavorando sul progetto. "Sono molto contento di come stanno andando le cose", ha detto.

Great day, Scorpio update w/ team. Played my first games on early Scorpio unit. Games played great, console looked right, proud of the team — Phil Spencer (@XboxP3) 24 gennaio 2017

"Vorrei poter dire di più, ma al momento non posso", ha scritto lo stesso Spencer su Twitter. "Il nostro team sta lavorando ancora una volta al meglio delle sue possibilità".

Annunciata all'E3 2016, Scorpio sarà la console più potente di sempre con 6 teraflops di capacità di calcolo massima teorica e una bandwidth di memoria di 320 GB/s. Microsoft ha già promesso che la nuova console sarà in grado di renderizzare nativamente i giochi alla risoluzione 4K UHD. Con queste specifiche Scorpio risulterà più potente rispetto a Xbox One di ben 4,5 volte.

Microsoft deve ancora rivelare i suoi piani riguardo alla realtà virtuale con Scorpio, ma ha già promesso ai fan "nuovi tipi di esperienze in realtà virtuale ad alta fedeltà". A ottobre 2016 ha rivelato che ci saranno dei visori di terze parti basati sulla piattaforma Windows Holographic VR e pienamente supportati in Windows 10, ma non è ancora chiaro se ci sarà anche un dispositivo prodotto dalla stessa Microsoft.

A differenza dei precedenti upgrade in ambito console, inoltre, Scorpio sarà perfettamente retro-compatibile con Xbox One, mentre tutti i futuri accessori per la nuova console funzioneranno anche sulla vecchia. Come già successo con PS4 Pro, Scorpio non avrà giochi che non ci saranno anche sulla normale Xbox One: si tratterà di abilitare quindi funzionalità grafiche più potenti e altri tipi di accorgimenti ma fondamentalmente a livello di gameplay non ci saranno differenze rispetto a Xbox One.

Il sistema operativo rimarrà immutato rispetto a Xbox One, e quindi sarà ancora una volta basato su UWP, Cortana e le altre funzionalità che già conosciamo. Microsoft continua a lavorare sul suo software e promette continui miglioramenti agli utenti. All'interno del cosiddetto Project Helix, inoltre, Microsoft vuole assistere gli sviluppatori affinché possano scalare facilmente i loro giochi tra le versioni Scorpio, Xbox One e Windows 10. Non solo Scorpio sarà in grado di "mimare" l'hardware di Xbox One in modo da consentire agli sviluppatori di rimuovere le feature grafiche in eccesso rispetto al potenziale dell'hardware di Xbox One, ma continuerà ancora la sinergia tra le piattaforme Xbox e Windows 10, che consentirà ai giocatori di scegliere su quale piattaforma giocare tutti i titoli first-party di Microsoft.