Project Cars 2: lavori quasi finiti e grosso miglioramento alla fisica degli pneumatici

Il principale limite della fisica del primo Project Cars riguardava la tenuta dell'auto nel momento in cui gli pneumatici risultavano deteriorati o perdevano completamente aderenza al suolo. In questi casi si perdeva completamente il controllo sulla vettura, come ha spiegato Rod Chong, COO di Slightly Mad Studios, ad Ars Technica. In Project Cars 2, invece, ci sarà molta più gradualità nel comportamento degli pneumatici in queste condizioni.

Lo sviluppo del primo Project Cars è stato un fatto più unico che raro: affrontato in, ha richiesto la partecipazione di 30 mila membri della community. La fase di beta testing di, invece, è stata affidata a un gruppo di giocatori molto più esiguo, circa, coadiuvato da un team di piloti professionisti allo scopo di assicurare l'autenticità della simulazione. Tra questidel team, il quale non solo vanta grande esperienza nel mondo reale ma anche nelle simulazioni di guida.

"Molto spesso i giocatori hanno una concezione sbagliata della simulazione", ha detto Chong. "Guidare i bolidi sportivi nella realtà è molto facile se si spinge fino all'80%. Ci sono molti fattori che rendono difficile arrivare al limite, ma la guida sotto il limite è una pratica semplice. Ho provato diversi simulatori che in svariati aspetti erano molto buoni. Se si restava sotto il limite erano veramente realistici, ma quando si raggiungeva il limite diventavano semplicemente un po' più difficili. Molti valutano un simulatore dal suo livello di difficoltà, ma è più una questione di raggiungere il giusto equilibrio fra troppo facile ed estremamente difficile. Alcune auto sono più facili da guidare di altre, e allo stesso modo alcuni simulatori si apprendono più facilmente. E non si può neanche dire se un simulatore è più o meno realistico, perché è soggettivo".

Quando Milner ha provato le prime build di Project Cars 2 si è lamentato della carenza del sistema fisico di gestione degli pneumatici. Ha quindi lavorato con un team di ingegneri con esperienza per mettere a posto questo aspetto. "È come il lavoro che abitualmente il pilota fa con il suo ingegnere di pista per mettere a punto l'auto", ha detto Milner. "Potrei descrivere il comportamento dell'auto con tante parole, ma sarebbe molto meglio descrivere il sentimento che provo quando guido. Anche perché a un certo punto il simulatore è riuscito a replicare esattamente quello che avevo indicato ai tecnici, e c'è qualcosa di sbagliato in una cosa del genere".

Project Cars 2 amplierà il numero di superfici con le quali le auto entreranno in contatto: si andrà dallo sterrato fino alle superfici innevate. Fra le altre competizioni, infatti, ci sarà anche il Rallycross, dove potenti vetture a trazione integrale si sfidano in circoscritti tracciati che alternano superfici asfaltate a superfici sterrate. Questo ha rappresentato una nuova sfida ingegneristica per la squadra di Chong.

"Sapevamo ogni cosa sull'asfalto, ma quando si è trattato di ghiaccio, neve, ghiaia, fango, argilla rigida, e altre superfici analoghe, abbiamo dovuto creare delle nuove proprietà per le superfici", ha detto ad Ars Technica. "Ogni pneumatico si contraddistingue per centinaia di punti di contatto che interagiscono con la superficie: lo pneumatico stesso è un oggetto organico mobile in tutte le sue parti e l'interazione con la superficie deve seguire un modello di funzionamento".

"Nel caso degli pneumatici con i chiodi per le superfici ghiacciate serve un modello a parte che vada a simulare come i chiodi scavano nel ghiaccio e come l'aderenza varia se uno strato di neve viene a crearsi tra chiodi e ghaccio", spiega Chong. "Questo incide, infatti, sul modo in cui l'auto va in derapata, va in deriva o reagisce se si fa uso del freno a mano".

Il comportamento delle auto sulle superfici con scarsa aderenza è stato verificato dai piloti della Honda's Global Rallycross e dal drifter Vaughn Gittin Jr. "Con il nuovo motore fisico i giocatori potranno percepire cosa sta succedendo e reagire istintivamente per controllare l'angolo di sterzata e la traiettoria dell'auto. Sarà molto divertente!"

Anche la guida in condizioni di bagnato risulterà migliorata. In Project Cars 2 la trazione disponibile dipenderà da vari fattori: ad esempio, dal fatto che sull'asfalto piove per la prima volta o se invece la pioggia va avanti da un po'. "I piloti che stanno testando Project Cars 2 ci dicono che è molto divertente guidare sulla pioggia, perché è più realistico. Stiamo migliorando continuamente nella simulazione delle proprietà".

Chong e il suo team hanno lavorato con i produttori e le squadre corse private per verificare i dati del simulatore. "Ci hanno fornito dati di telemetria provenienti dalla pista e schede di setup per varie vetture. Noi dobbiamo essere in grado di replicare queste informazioni in-game in modo che l'auto si comporti in maniera adeguata in tutte le fasi. La simulazione è ora in grado di replicare vari tipi di comportamenti e di smorzamenti delle sospensioni e può riprodurre gli effetti dovuti alla riduzione dei flap o ai sistemi ibridi che devono essere ricaricati per mettere a disposizione il massimo della potenza".

Per simulare nella maniera opportuna tutto questo nelle competizioni di Rallycross, Slightly Mad Studios ha dovuto riprogettare il modello di gestione delle sospensioni e ha dovuto riscrivere buona parte del codice per il differenziale. "I test driver ritroveranno nella simulazione le stesse sensazioni che hanno nella guida reale", promette Chong.

Project Cars 2 sarà disponibile nel corso dell'anno su Steam, PlayStation 4 e Xbox One. Altre informazioni e immagini si trovano qui.