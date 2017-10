Project CARS 2: i contenuti della patch 2.0

Bandai Namco Entertainment Europe e Slightly Mad Studios hanno reso disponibile la patch 2.0 di Project CARS 2 su PC e PlayStation 4, mentre su Xbox One arriverà a breve. Ecco l’elenco delle principali novità apportate:

Migliorata l’assistenza della linea di traiettoria ideale.

Diversi miglioramenti al comportamento e alle traiettorie tenute dall’IA.

Diversi miglioramenti e modifiche al multiplayer e alle sale d’attesa.

Supporto alle tastiere USB migliorato.

Modifiche e correzioni all’interfaccia e alla sequenza di messa a punto.

Migliorata l’assistenza di base agli utenti che utilizzano il controller.

Correzioni e miglioramenti all’aspetto e alla funzionalità dell’ICM.

Miglioramenti e modifiche al supporto per i volanti.

Il changelog completo, con tutte le modifiche e i miglioramenti introdotti, è consultabile a questo indirizzo.

Bandai Namco comunica inoltre che il 22 ottobre ritornerà la ESL Go4 Cup, per la prima volta su Project CARS 2. “A seguito di una stagione straordinaria, che ha visto la Project CARS ESL Go4 Cup diventare la principale competizione di corse eSports della ESL, culminata con la Finale mondiale che si è tenuta live alla Gamescom 2017, la Project CARS 2 ESL Go4 Cup riporterà la sfida e la competizione che tutti i giocatori si attendono, aggiungendo anche una nuova dimensione, grazie al realismo e l’autenticità di Project CARS 2”, si legge nel comunicato ufficiale.

Tra una manciata di giorni i giocatori di tutta Europa potranno iniziare una nuova stagione di competizioni attraversosu tutte e tre le piattaforme. A cadenza settimanale la ESL terrà una Project CARS ESL Go4 Cup che ricompenserà il miglior pilota con 50.00 euro per piattaforma. Inoltre, i 12 migliori piloti di ogni mese si sfideranno in una finale per un premio di 100,00 € su ogni piattaforma.

La Project CARS 2 ESL Go4 Cup è aperta a tutti, su tutte e tre le piattaforme. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale. Project CARS 2 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.