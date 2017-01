Prey: performance su PC superiori a Dishonored 2

La versione PC di Dishonored 2, nonostante le innegabili qualità artistiche e a livello di gameplay del gioco, non è esattamente una delle meglio ottimizzate dell'anno. Basata su Void Engine, una tecnologia di derivazione ID Tech, ha infatti scatenato una serie di segnalazioni e proteste da parte dei giocatori PC.

Raphael Colantonio, direttore creativo di Arkane Studios, ha però rassicurato tutti sul fatto che il prossimo gioco di Arkane Studios dopo Dishonored 2, ovvero il promettente Prey, non ripercorrerà gli stessi errori, anche per via del fatto di essere basato su una tecnologia grafica differente, CryEngine.

"Il lancio di Dishonored 2 su PC è stato difficile", ha infatti detto Colantonio a GameInformer. "Durante lo sviluppo, non hai una visione chiara di quello che succederà poi al lancio, soprattutto nel caso del PC con una tale moltitudine di configurazioni differenti. Dopo il lancio abbiamo patchato Dishonored 2 per PC, e adesso funziona molto bene. Ma questa volta promettiamo di raddoppiare gli sforzi al fine di garantire che la versione PC sia impeccabile già al lancio".

"Con Prey lavoriamo con un motore diverso, per cui gli ostacoli da superare sono di altra natura", ha proseguito Colantonio. "Nel caso di Dishonored 2 abbiamo creato un motore nuovo, anche se in parte basato su ID Tech. Con Prey, invece, usiamo CryEngine, una tecnologia che è già stata usata in passato. Quindi cambieranno molte cose e, inoltre, adesso siamo maggiormente consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare. Presteremo più attenzione".

In Prey, che ricordiamo essere un prodotto che non presenta legami nè con il capitolo di 3D Realms uscito sul mercato nel 2006, né con il sequel cancellato da Bethesda due anni fa, il giocatore vestirà i panni di Morgan Yu, un individuo che ha subito numerosi esperimenti orientati al miglioramento della razza umana. Yu si risveglia a bordo della stazione spaziale Talos 1 nell’anno 2032 e dovrà scoprire i misteri che si celano nella struttura, mentre viene braccato da una temibile e misteriosa forza aliena.

Vi ricordiamo che il lancio del gioco è confermato per il 2017. Per altri dettagli su Dishonored 2, invece, consultate la recensione.