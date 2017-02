Prey: il nuovo trailer svela una delle abilità più singolari del protagonista

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di Prey che descrive uno dei principali poteri in possesso del protagonista Morgan Yu: l'Imitazione. I Typhon hanno invaso la stazione spaziale Talos I e spetterà al giocatore impedire che la minaccia aliena distrugga la Terra. In qualità di ultima speranza dell’umanità, si avranno a disposizione numerose abilità umane da sfruttare per la disinfestazione. Al contempo si avrà modo di accedere a capacità speciali e poteri unici da sbloccare scansionando le creature presenti nella struttura.

Uno di questi è per l’appunto definito Imitazione. Acquisito da mimi Typhon, permetterà di assumere le sembianze di quasi ogni oggetto fisico presente su Talos I, dai più piccoli come una tazza o una lampada, fino a quello più complessi, incluse le torrette di sicurezza e i robot Operatori.

"Imitazione è un potere flessibile e divertente", ha commentato il capo progettista Ricardo Bare. "Il beneficio più evidente è la furtività, che permette di nascondersi da un alieno troppo potente per voi. Oppure, tendere un'imboscata senza farsi notare. È anche un buon modo per accedere a zone altrimenti interdette. Vi manca una chiave? Nessun problema. Trasformatevi in un oggetto molto piccolo per intrufolarvi nella stanza chiusa attraverso una fessura."

Al secondo livello di Imitazione è possibile assumere la forma di oggetti più complessi. "Non solo avrete l'aspetto di una torretta, ma anche le sue funzionalità", ha aggiunto il capo progettista di sistemi Seth Shain. "Se siete a corto di munizioni, è un ottimo modo per affrontare i nemici." Potenziando l'abilità sarà inoltre possibile imitare i robot Operatori e volare per la stazione con congegni e armi robotiche.

Con oltre 400 oggetti da imitare, Prey proporrà uno stile di gioco eclettico. "La possibilità di guardarsi attorno, di attivare l'abilità Imitazione e di scegliere quale oggetto diventare non smette mai di stupirmi", spiega il capo produttore Susan Kath. "Gli elementi da imitare sono tantissimi."

Vi ricordiamo che il lancio di Prey è previsto per il 5 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.