Pong diventa reale con un tavolino da caffè e approda su Kickstarter

Daniel Perdomo e il suo staff hanno trasformato un tavolino da caffè in un gioco ispirato al mitico Pong, con tanto di licenza ufficiale Atari. Concepito nel 1972, Pong è considerato come uno dei primi videogiochi di sempre, e adesso diventa reale grazie a questo progetto. Perdomo e i suoi hanno lanciato la campagna Kickstarter e hanno già raggiunto l'obiettivo di finanziamento posto a 250 mila dollari.

Puntare sul fascino del retrogaming sembra la moda del momento, e questa campagna lo dimostra pienamente

Chi ha offerto almeno 1.100 dollari (o 990 nel caso di invito a partecipare da parte di un altro finanziatore) ottiene un tavolo reale di Pong. Questo è basato su unaper ricreare il mitico schema di gioco di Pong.

I controlli di gioco possono essere nascosti se si vuole, il che consente di utilizzare il tavolino di Pong anche come mero oggetto di arredo. Inoltre, il gruppo di creatori uruguaiani ha pensato di rendere questo tavolino uno strumento ludico anche per gli esercenti dei locali. Può accogliere, infatti, monetine e trasformarsi in un coin-op.

Il tavolino è dotato di porte USB e riesce a riprodurre della musica attraverso streaming tramite Bluetooth. Sarà, inoltre, reso disponibile in diverse colorazioni: oltre a quella con il brand ufficiale Atari, ci sono infatti Joe, Charlie e Walter come vedete su Kickstarter. Se il finanziamento del progetto andrà a buon fine, la commercializzazione del tavolino di Pong inizierà a dicembre.