Pokemon Go, partono i ban: ecco perché

Niantic avrebbe applicato un giro di vite sulla geolocalizzazione di Pokemon Go dopo il rilascio dell'aggiornamento con i Pokemon di seconda generazione. Lo si apprende da alcune segnalazioni su Reddit. L'aggiornamento ha dato rinnovata popolarità al titolo per iOS e Android, e per questo Niantic vuole impegnarsi maggiormente per tutelare i giocatori corretti.

Secondo le segnalazioni, Niantic ha cominciato a bannare i giocatori che usano software di terze parti per modificare la propria posizione geografica. Ricordiamo che il noto gioco di realtà aumentata prevede la percorrenza di molta strada reale al fine di accelerare la progressione in-game. Allo stesso momento, però, pare che il sistema anti cheater di Niantic non funzioni correttamente, e che in certi casi abbia punito dei giocatori onesti.

Ci sono delle segnalazioni di ban per essersi spostati in uno stato straniero per vacanza o motivi di lavoro. Nonostante non avessero messo in pratica nessuna procedura scorretta, quindi, questi giocatori sono stati considerati alla stregua dei cheater che hanno usato i software non consentiti.

Niantic, dunque, sembra essere intenzionata a cambiare rotta al fine di garantire un ambiente di gioco vivibile e godibile, con l'app che sta facendo segnare nuovi record di download grazie al recente ampliamento. Ma i sistemi di anti cheating, su mobile così come su desktop, richiedono ancora dei miglioramenti.