PlayStation: tante offerte grazie ai Days of Play, dal 9 al 17 giugno

A pochi giorni dall’inizio dell’E3 di Los Angeles, che quest’anno si svolgerà dal 13 al 15 giugno, Sony Interactive Entertainment ha deciso di celebrare il proprio pubblico con l’iniziativa Days of Play. Titoli come Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Nioh, Battlefield 1, Grand Theft Auto V e Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands saranno disponibili in offerta da venerdì 9 a sabato 17 giugno.

Per approfittarne non si dovrà far altro che recarsi nei punti vendita aderenti all’iniziativa e beneficiare delle offerte previste su hardware, giochi e accessori. Gli sconti proseguiranno fino al 21 giugno su PlayStation Store, sia sul software che sull’abbonamento da 12 mesi al servizio PlayStation Plus.

Nella sola giornata del 9 giugno PlayStation ha inoltre in programma un’offerta interessante per i giocatori che non siano ancora entrati a far parte della community PlayStation 4: la versione base da 500GB sarà proposta ad un prezzo consigliato di 199.99 euro. Le altre offerte, valide per l’intera durata della promozione, permettono di scegliere tra vari prodotti come:

PS4 Pro con Horizon Zero Dawn al prezzo consigliato di €399,99

PlayStation VR, PS VR Worlds e PS Camera al prezzo consigliato di €398,99

PlayStation VR, PS VR Worlds, PS Camera e PS Move Double Pack al prezzo consigliato di €448,99

Controller wireless DUALSHOCK 4, in vari colori, a partire dal prezzo consigliato di €49.99

Horizon Zero Dawn al prezzo consigliato di €39.99

Abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi al prezzo di €34.99

Per ulteriori informazioni e per verificare tutte le offerte disponibili è possibile consultare il sito ufficiale.