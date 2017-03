PlayStation 4 Slim solo per oggi a 199,99: 'Impossibile resistere'

Sony segnala sulla pagina ufficiale playstation.com un'interessante offerta per chi aveva intenzione di acquistare la console giapponese. Sony PlayStation 4 Slim da 500GB viene piazzata, solo per il 3 marzo, ad un prezzo di 199,99 Euro all'interno dei vari portali di rivendita online e non: "Però non avete molto tempo per rifletterci su", scrive la compagnia sul sito ufficiale. "La promozione è valida solo per il 3 marzo e fino ad esaurimento scorte! Correte ad acquistarla".

I punti vendita aderenti all'iniziativa sono: GameStop, Amazon.it, MediaWorld, Euronics, Unieuro, GameLife, ePrice e Game People. In parallelo, solo per il 3 marzo, la compagnia propone un bundle con PS 4 1TV + Horizon Zero Dawn + 3 mesi di PlayStation Plus al prezzo di 249,99 Euro. Anche in questo caso la promozione è valida solo per un giorno o fino ad esaurimento scorte. I rivenditori aderenti sono: MediaWorld, GameStop, Amazon.it, GameLife, ePrice.

Con la nuova promozione Sony vuole distogliere l'attenzione dei fan dei videogiochi dal lancio commerciale di Nintendo Switch, che avviene proprio oggi. La console di Nintendo si caratterizza però per un form factor molto differente che sposa anche il gaming in mobilità. Ha un display integrato da 6,2 pollici e supporto al multi-touch, ma può essere collegata al TV e utilizzata con i due innovativi controller Joy-Con destro e sinistro. Maggiori dettagli qui.