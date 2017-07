Playerunknown's Battlegrounds uscirà dall'Early Access entro sei mesi

PlayerUnknown’s Battlegrounds è da tempo sulla bocca dei giocatori PC e sta riscuotendo un successo degno di nota nonostante si trovi ancora in Early Access. È notizia di pochi giorni fa il superamento dei quattro milioni di copie vendute, cifra che peraltro sembra destinata a crescere senza soluzione di continuità nei mesi a venire.

A dispetto delle grandi aspettative, qualcuno teme che il gioco possa rimanere in accesso anticipato ancora molto a lungo, e vengono fatti dei paragoni con titoli come DayZ e H1Z1. Il creatore del gioco, Brendan “PlayerUnknown” Greene, è intervenuto per rassicurare il proprio pubblico sulle tempistiche di lancio della versione definitiva, dando una scadenza molto precisa: sei mesi.

“La gente ci dice che non usciremo dall’Early Access in sei mesi; accettiamo la sfida. Posso garantirvelo, sei o sette mesi e saremo fuori dall’Early Access. È una questione di onore. Finiremo questo gioco in sei mesi”, afferma con convinzione Greene.

Intervistato da Rock Paper Shotgun, lo sviluppatore ha detto anche di apprezzare il lavoro effettuato da Bohemia e Daybreak Games sui prodotti citati poc'anzi. Nello specifico è stato fatto notare questi DayZ e H1Z1 sono stati costruiti partendo da una tecnologia proprietaria. PlayerUnkown's Battlegrounds, al contrario, si serve di un motore grafico molto tradizionale come Unreal Engine, con tutti i vantaggi che questa scelta si porta dietro.

“Lavoriamo con Unreal ed è una gioia perché Epic è focalizzata sull’engine. Ci sono 40 persone che lavorano sul codice. Se si pensa a Daybreak e Bohemia, loro stanno lavorando sui loro motori proprietari, ed è infinitamente più complesso”, spiega Greene. “Credo che il ForgeLight engine abbia dieci anni. Lo hanno migliorato considerevolmente da allora, ma è lo stesso col motore di Arma, ha quindici anni. Adesso DayZ sta creando un nuovo engine, ed è una cosa che richiede tempo”.

Negli ultimi tempi si è parlato molto anche della modalità cross-platform tra PC e Xbox One, che Bluehole Studio ha in programma di realizzare in futuro. Potete trovare ulteriori dettagli su PlayerUnknown’s Battlegrounds qui.