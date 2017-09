Nonostante si trovi ancora in Accesso Anticipato su PC, Playerunknown’s Battlegrounds sta riscuotendo un enorme successo. I traguardi ottenuti nelle ultime settimane sono stati numerosi: il superamento dei 10 milioni di copie vendute, la leadership nella classifica dei giochi più trasmessi su Twitch (a discapito di League of Legends), ma anche la quantità di ore giocate giornalmente, superiore a qualsiasi altro prodotto non Valve presente nel catalogo di Steam.

Proprio negli ultimi giorni Playerunknown’s Battlegrounds ha però superato anche la soglia di un milione di utenti connessi in contemporanea, più precisamente 1.028.540, diventando il secondo titolo a riuscire in questa impresa. Per il momento la leadership è ancora mantenuta dal moba DOTA 2, che in passato ha registrato un record assoluto di 1.291.328 utenti collegati nello stesso istante.

Il nuovo gioco di Brendan “PlayerUnknown” Greene prevede che all'inizio del match un massimo di cento giocatori vengano paracadutati su un'ampia isola, che devono iniziare a esplorare per ottenere armi, equipaggiamento e risorse in modo da poter cacciare gli avversari e sopravvivere.

L'area di gioco vivibile diminuisce progressivamente portando i giocatori ad affrontare scontri diretti all'interno di uno schema di gioco che così diventa di tipo last-man-standing. Il gioco si ambienta su una grande isola di 8x8 km ed è basato su Unreal Engine 4, del quale viene sfruttato il potenziale in termini di gestione di ampie mappe di gioco e di dettaglio visivo.

Playerunknown’s Battlegrounds uscirà anche su Xbox One entro la fine dell’anno e sarà pubblicato da Microsoft.