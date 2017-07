Bluehole ha annunciato di aver pianificato quattro trasmissioni per mese tramite la sua fanpage ufficiale. Fin dall'inizio ha spinto molto affinché il gioco venisse ampiamente condiviso tramite Twitch, ma evidentemente non si vuole fermare alla sola piattaforma di Amazon, andando anche su Facebook.

Ogni trasmissione su Facebook Live partirà con un commento del community manager di Bluehole e si concentrerà su uno specifico aspetto di gioco. Successivamente, darà spazio a vari membri della community che metteranno in mostra la loro esperienza in Battlegrounds.

Se da una parte Twitch può vantare un pubblico più legato ai videogiochi e più appassionato, Facebook ha senz'altro un'utenza più ampia e trasversale che può permettere a PlayerUnknown’s Battlegrounds di fare un altro passo in avanti in popolarità dopo le quattro milioni di copie vendute tramite Steam Accesso Anticipato.

Lato nostro abbiamo, ad esempio, richiesto una copia di PlayerUnknown’s Battlegrounds a Bluehole per la nostra consueta recensione: fra i dati da inserire per completare il modulo sono obbligatorie le voci relative ai canali YouTube e Twitch, non quella per il sito web.

Facebook sta cercando di diventare una casa anche per i videogiocatori: in passato altri giochi, tra cui Overwatch, hanno guadagnato il supporto per i live streaming tramite la piattaforma di Mark Zuckerberg.