PlayerUnknown's Battlegrounds: record di giocatori contemporanei su Steam per un gioco non Valve

Secondo le statistiche fornite da Steam Spy circa 6 milioni di giocatori hanno acquistato PlayerUnknown's Battlegrounds. Il quale ha anche stabilito il record di giocatori contemporanei su Steam per quanto riguarda un titolo non prodotto da Valve. Si tratta di 481.304 giocatori, sufficienti a battere i picchi fatti segnare in precedenza da Fallout 4, Grand Theft Auto V, Payday 2 e No Man's Sky.

Un successo straordinario se si considera che PlayerUnknown's Battlegrounds è ancora in Accesso Anticipato e che mancano feature molto importanti come il supporto alle mod e la personalizzazione estesa dei personaggi, e che nuove mappe verranno introdotte solo prossimamente.

Per il momento, d'altronde, restano ancora inarrivabili i titoli Valve su cui Steam è stato sostanzialmente costruito, ovvero Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive.

Il nuovo gioco di Brendan “PlayerUnknown” Greene prevede che all'inizio del match un massimo di cento giocatori vengano paracadutati su un'ampia isola, che devono iniziare a esplorare per ottenere armi, equipaggiamento e risorse in modo da poter cacciare gli avversari e sopravvivere. L'area di gioco vivibile diminuisce progressivamente portando i giocatori ad affrontare scontri diretti all'interno di uno schema di gioco che così diventa di tipo last-man-standing. Il gioco si ambienta su una grande isola di 8x8 km ed è basato su Unreal Engine 4, del quale viene sfruttato il potenziale in termini di gestione di ampie mappe di gioco e di dettaglio visivo.

