PlayerUnknown's Battlegrounds: guerra al cheating

6 mila ban al giorno e più di 125 mila ban dallo scorso marzo, ovvero da quando è diventata disponibile la versione Early Access di PlayerUnknown's Battlegrounds, il videogioco multiplayer del momento.

Bluehole si è scusata pubblicamente per il problema del cheating con questo post su Steam e ha dettagliato cosa intende fare per porre rimedio al problema. "Innanzitutto, vogliamo sinceramente chiedere scusa per gli inconvenienti causati dai cheater e siamo dispiaciuti che non sia stato possibile fino a oggi giocare PUBG in un ambiente corretto e sicuro", si legge su Steam. "Il nostro team di sviluppo sta facendo il possibile per individuare e bloccare in maniera proattiva coloro che fanno uso di cheat. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare".

"Continueremo inoltre a intraprendere azioni contro coloro che sviluppano e distribuiscono i cheat", si impegna Bluehole. Che è in procinto di introdurre. "Quando individuiamo pattern di gioco inusuali associati a un account, quell'account viene temporaneamente sospeso e partono le indagini su di esso".

"Anche se speriamo di poter disporre di un ambiente più protetto e sicuro nel minor tempo possibile, il problema non sarà risolto nel giro di una notte. Continueremo la ricerca e lo sviluppo per rifinire un sistema migliore per contrastare il cheating. Ci saranno azioni più forti, il tutto senza danneggiare i giocatori onesti".

Nel corso della settimana, infatti, verrà rilasciata una nuova patch con una serie di misure più efficaci contro il cheating. "Per noi il vostro feedback è fondamentale. Continueremo, dunque, ad ascoltarvi, mentre continuiamo a lavorare sul nostro sistema anticheat e ad adottare nuove misure".

PUBG non usa Valve Anti-Cheat come molti altri titoli su Steam. Abbiamo affrontato il problema del cheating anche nel caso di CS:GO, gioco per il quale Valve sembra aver portato gli strumenti di rilevazione a un livello sensibilmente superiore rispetto ai risultati ottenuti finora da Bluehole in PUBG, anche grazie ad avanzate tecniche di intelligenza artificiale e machine learning.