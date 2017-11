Pillars of Eternity II Deadfire: al via Beta per i finanziatori

La Closed Beta di Deadfire permetterà di provare le novità salienti di questo importante seguito, come il multiclassing e il nuovo sistema di combattimento. Le Beta è rivolta a coloro che hanno partecipato al finanziamento del progetto tramite Fig, all'interno di una campagna di crowdfunding da record per il seguito del già apprezzato Pillars of Eternity.

"Non è una sorpresa, ma vale la pena ribadire che qui in Obsidian adoriamo i giochi di ruolo. Quindi per noi è fantastico consegnare la versione beta di Deadfire ai nostri sostenitori così in anticipo rispetto al lancio", ha commentato Feargus Urquhart, CEO di Obsidian e veterano dello sviluppo di giochi di ruolo. "Mostrare le novità che abbiamo aggiunto a Pillars of Eternity negli ultimi due anni è al tempo stesso eccitante e fonte di paure. Tuttavia, da parte degli sviluppatori è un passo fondamentale per capire cosa ne pensano gli appassionati, e quindi usare il loro feedback per migliorare ancora Deadfire".

La Backer Beta è ancora accessibile, anche se non si è partecipato alla campagna di finanziamento iniziale, tramite un acquisto separato da effettuarsi sul sito di Obsidian. Chi vi partecipa può decidere se accedere tramite Steam o tramite GOG.

Seguito dell'rpg old school campione di incassi, Pillars of Eternity II Deadfire è un'esperienza single player molto profonda in termini di scelte e possibili conseguenze, con uno storytelling che Obsidian promette il più coinvolgente possibile. I personaggi protagonisti esploreranno l'Arcipelago Deadfire per sconfiggere una divinità e salvare le loro anime. Per conoscere tutti i dettagli su questo seguito cliccate qui.

Non è l'unica notizia a proposito di Pillars of Eternity, perché Paradox Interactive ha annunciato la disponibilità della Definitive Edition del primo capitolo nei formati Windows, Linux e macOS. Include tutti i contenuti rilasciati nel corso del tempo, quindi The White March: Parts I & II e i contenuti premium della Royal Edition come la colonna sonora originale, il collector's book digitale e altro ancora. Inoltre, c'è un nuovo DLC ispirato proprio a Deadfire con oggetti in-game e ritratti. Pillars of Eternity: Definitive Edition si trova qui.