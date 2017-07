PC Building Simulator arriverà su Steam in autunno

Ne abbiamo già parlato qui e qui, perché PC Building Simulator è protagonista di un successo che ha i caratteri della viralità. Irregular Corporation annuncia adesso che questo videogioco che simula l'assemblaggio di un PC sarà disponibile nella versione Windows a partire dall'autunno tramite Steam, mentre fino a oggi è stato disponibile solo nella versione Demo.

I dettagli su questa iniziativa si trovano sul sito ufficiale o sullo stesso Steam, dove si possono leggere anche i requisiti hardware di PC Building Simulator, comunque piuttosto bassi prevedendo un processore Core i3 3.1 GHz o AMD Phenom II X3 2.8 GHz, 4 GB di memoria RAM e la GeForce GTX 560 o la Radeon HD6870 con 2GB VRAM.

PC Building Simulator è stato creato da Claudiu Kiss, uno studente rumeno e sviluppatore indipendente con la passione per l'assemblaggio dei PC. Claudiu aveva rilasciato la Demo di cui abbiamo già parlato su itch.io, un marketplace aperto rivolto ai creatori di contenuti digitali indipendenti. PC Building Simulator è subito diventato virale con una community ampia su YouTube e dopo aver scalato le classifiche su siti come Indie DB.

Dopo l'accordo con Irregular Corporation, Claudiu ha avuto modo di sviluppare la modalità carriera, che rappresenterà la modalità di gioco principale di PC Building Simulator e sarà inclusa nella release definitiva. PC Building Simulator mette i giocatori nei panni di un assemblatore di PC che lavora in un negozio di componenti hardware. Al suo interno si trovano le componenti accuratamente renderizzate come schede madri, schede video, CPU, memorie e molto altro. I giocatori devono dimostrare di avere dimestichezza con tutto questo, usando gli strumenti come la pasta termoconduttiva e i distanziatori per evitare corto circuiti e guasti.

Il gioco prevede un sistema di tutorial e una parte educativa in cui viene spiegato il funzionamento di ogni componente. I giocatori possono visionare le anteprime delle loro creazioni e giocare in modalità libera per sperimentare ciò che desiderano. Per altre informazioni su PC Building Simulator vi rimandiamo ai due link presenti nel primo paragrafo di questa news.