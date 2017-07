Overwatch League: 50 mila dollari il salario minimo per i pro-player

Con il lancio dell'Overwatch League, Blizzard ha da subito lasciato intendere di voler rivoluzionare il panorama del gioco professionistico. Nelle scorse settimane Blizzard aveva annunciato i proprietari delle prime sette squadre legate alle città di Boston, Los Angeles, Miami-Orlando, New York, San Francisco, Seoul e Shanghai che dal prossimo anno si scontreranno per conquistare il primo posto della lega professionistica, oltre ad altre squadre che sono attualmente in fase di definizione.

Molti dei dettagli relativi al nuovo sistema sono stati mantenuti riservati fino ad oggi, con la società che ha pubblicato sul sito ufficiale un post dove fa luce su alcuni aspetti piuttosto interessanti per gli aspiranti pro-player. A partire dal salario e dalla gestione dei proventi generati da varie fonti.

Il contratto che i giocatori stipuleranno con le squadre per partecipare all'Overwatch League garantirà loro un salario minimo di 50 mila dollari all'anno, con le squadre che metteranno inoltre a disposizione un'assicurazione sanitaria e un piano di risparmio pensionistico. Il contratto avrà durata di un anno, con la possibilità di estenderlo per un altro anno. Inoltre almeno il 50% dei bonus ottenuti dalle prestazioni della squadra sarà distribuito ai giocatori. Il montepremi complessivo dei bonus disponibili per tutte le squadre dell'Overwatch League nella Stagione 1 sarà di 3,5 milioni di dollari, di cui 1 milione almeno garantito ai campioni della prima stagione.

Blizzard ha comunicato anche alcune regole: le squadre dovranno essere composte da un minimo di 6 ad un massimo di 12 giocatori, riserve incluse. Le squadre avranno l'onere di fornire l'alloggio e le strutture necessarie per l'allenamento per tutta la durata della stagione, oltre a garantire gli standard professionali definiti dall'Overwatch League. Non c'è alcun limite geografico, in termini di luogo di nascita o residenza, per i giocatori.

Dall'1 agosto al 30 ottobre 2017 sarà resa accessibile la pagina ufficiale per l'iscrizione dei giocatori all'Overwatch League. Tutte le squadre annunciate e quelle che si uniranno alla lega in questa fase potranno stipulare un contratto con i giocatori in questa finestra temporale. Questo meccanismo di selezione dei giocatori sarà cambiato nelle stagioni successive per meglio rispondere alle necessità di un campionato già avviato.