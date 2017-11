Overwatch in prova gratuita nel fine settimana

L'Overwatch Free Weekend si terrà dal 17 al 21 novembre, e sarà accessibile per gli utenti PC, PS4 e Xbox One. Non è la prima volta che la software house californiana concede in prova, seppure per un periodo di tempo limitato, quello che adesso è il suo gioco più importante.

Durante il Free Weekend saranno disponibili i 26 eroi di Overwatch, le 16 mappe e tutte le modalità di gioco, tra cui Partita rapida, Partita personalizzata e Arcade. Potrete anche progredire di livello e ottenere Forzieri, sbloccando diverse opzioni di personalizzazione. I progressi, inoltre, verranno trasferiti nella versione completa del gioco, qualora si decidesse di acquistarla.

Il periodo gratuito inizierà il 17 novembre alle 20:00 CEST e finirà il 21 novembre alle 8:59 CEST. Per le istruzioni sull'installazione e sul gioco, così come per le FAQ complete, vi rimandiamo al sito ufficiale.