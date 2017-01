Overwatch: disponibile nuova mappa Oasis

Overwatch vanta ormai più di 20 milioni di giocatori fra i tre formati in cui è disponibile: PC, PS4 e Xbox One. Ma questo non basta: se Blizzard vuole mantenere coinvolta la community deve costantemente aggiornare il suo shooter a squadre. E questa volta lo fa con una nuova mappa, Oasis.

Si tratta di una mappa per la modalità Controllo, che prevede una lotta fra le due squadre per il possesso dello stesso punto. A differenza delle mappe classiche di Overwatch, qui non c'è un team difendente, ma entrambe le squadre godono delle medesime prerogative.

Oasis si ambienta in una fittizia città in stile mediorientale. Nel gioco normale vince il team che si aggiudica due round, in quello competitivo, esattamente come avviene anche con le altre mappe di Overwatch, vince chi fa propri tre round.

Si tratta della seconda mappa aggiuntiva che Blizzard inserisce in Overwatch dal momento del lancio del gioco avvenuto nello scorso maggio. La prima è stata Eichenwalde, che porta i giocatori in un castello abbandonato nei sobborghi di Stoccarda. Ogni mappa arricchisce la storia di Overwatch rivelando una parte del passato dei suoi personaggi.