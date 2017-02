Overwatch: arriva il browser delle partite

È una novità molto importante per il mondo di Overwatch: il game director Jeff Kaplan ha infatti rivelato che presto arriverà il browser delle partite. Quest'ultimo elencherà tutti i match personalizzati presenti in ciascuna regione e offrirà una serie di opzioni di filtro e ordinamento in modo che i giocatori possano individuare con esattezza il match che preferiscono. Inoltre, i giocatori potranno gestire i propri server di gioco pubblici o privati.

La scelta di Blizzard, benché non presente nella versione iniziale di Overwatch, è contraria alla recente tendenza, con i giochi multiplayer che vanno sempre più verso matchmaking automatizzati in modo da associare i giocatori con lo stesso livello di abilità, ping e che si trovano geograficamente in condizioni di prossimità.

"In molti casi i giocatori vogliono provare modalità di gioco differenti rispetto al gioco veloce, arcade o competitivo, e giocare Overwatch in un modo differente rispetto al consueto", dice Kaplan nel video che riportiamo in questa pagina. "Per noi, però, è impossibile creare un sistema di matchmaking automatico che soddisfi tutte queste esigenze".

Kaplan aveva accennato alla presenza del browser delle partite già nella scorsa estate. È già disponibile nella Public Test Region, ma non c'è ancora una data per la disponibilità pubblica.