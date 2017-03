Overwatch: alcuni giocatori stanno usando le partite personalizzate per 'farmare' esperienza

La modalità Partita Personalizzata di Overwatch permette ai giocatori di calibrare le impostazioni di diverse mappe, modalità ed eroi, consentendo di creare un server totalmente personalizzato. Ma, a quanto ammette lo stesso Jeff Kaplan, Game Director di Overwatch, può essere sfruttata da alcuni malintenzionati giocatori per accumulare velocemente esperienza.

"Usare le Partite Personalizzate per accumulare esperienza quando si è inattivi non va bene", ha scritto Kaplan. "La ragione per cui voglio essere assolutamente chiaro su questo è dovuta al fatto che stiamo per iniziare a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti delle persone che agiscono in questo modo. Creare Partite Personalizzate allo scopo di accrescere l'esperienza dei giocatori inattivi potrà portare al ban dell'account".

È proprio in questo che cambiano le politiche Blizzard: ban anche per i giocatori che usano in questo modo la modalità Partita Personalizzata. "Sin dal momento in cui abbiamo lanciato questa modalità abbiamo iniziato a studiare come combattere questo tipo di atteggiamenti. Ma riteniamo che Partita Personalizzata sia molto accattivante per i giocatori, e quindi abbiamo concluso che non era il caso di prendere misure draconiche come eliminare l'acquisizione di esperienza tramite questa modalità. L'unico modo per affrontare il problema, quindi, è chiedere aiuto a voi, giocatori più onesti: per favore, segnalate gli abusi e i giocatori che usano le Partite Personalizzate per ottenere esperienza pur rimanendo inattivi. Quando si seleziona una Partita Personalizzata ci sono a disposizione tre opzioni: Spectate, Join e Report. Usate Report".

"Siamo molto decisi nel mettere in pratica il nostro piano e sappiamo come combattere il problema. Ma a questo punto faccio un appello a voi, community di Overwatch. Decidete cosa deve succedere e siate parte della soluzione del problema. Se vi piacciono le Partite Personalizzate aiutateci a combattere questi comportamenti".