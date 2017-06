Origin: arrivano il contatore fps e gli inviti cross-game

Per poter abilitare la nuova versione beta occorre andare in Impostazioni applicazione e selezionare l'opzione Partecipa alle beta del client Origin. Il nuovo Origin introduce diverse interessanti funzionalità, come il contatore fps. Questo può essere posizionato in uno dei quattro angoli della schermata e ragguaglia l'utente circa le prestazioni del sistema.

Inoltre, ci sono adesso delle nuove opzioni per configurare le velocità di scaricamento dei nuovi giochi e degli aggiornamenti sia quando ci si trova all'interno del gioco sia nelle condizioni nelle quali il gioco non è in esecuzione.

Interessante anche la nuova funzionalità di inviti cross-game: mentre in precedenza era possibile invitare un amico alla propria sessione di gioco solamente se anche lui si trovava all'interno di quel gioco, adesso l'invito può essere inoltrato a prescindere dal gioco in esecuzione.

Altre informazioni sulle nuove funzionalità e su come abilitarle si trovano a questo indirizzo.

Le novità evidenziano come Electronic Arts continui a lavorare sul suo servizio per i videogiocatori, nel difficile compito di allinearne la qualità e la solidità rispetto alle soluzioni della concorrenza, e in primo luogo Steam.