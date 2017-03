Oggi è il giorno di Thimbleweed Park, la nuova avventura dei creatori di Monkey Island

Fra circa tre ore diventa disponibile tramite Steam la nuova avventura concepita da Ron Gilbert e Gary Winnick. Si tratta di un'avventura punta e clicca che ricorda per i toni, lo schema di gioco e lo stile visivo i vecchi classici del genere come Maniac Mansion e Monkey Island. Il progetto è stato finanziato tramite Kickstarter e oggi diventa finalmente disponibile nella release definitiva.

I giocatori interagiscono attraverso cinque differenti personaggi per scoprire i surreali segreti di Thimbleweed Park. "Più indaghi, più la storia diventa bizzarra", si legge su Steam.

Thimbleweed Park è la curiosa storia di due detective chiamati a indagare su un cadavere trovato in un fiume appena fuori dalla città. Collocata a ridosso dell'autostrada, la città di Thimbleweed Park prima ospitava un sontuoso hotel, un enorme quartiere commerciale e la più grande fabbrica di cuscini dello stato. Ma ora è pressoché dimenticata e continua ad andare avanti senza un vero e proprio motivo.

La nuova avventura è basata sulla classica interfaccia con i verbi e offre una modalità semplificata per i novizi che vogliono subito procedere verso la fine. Ci sono centinaia di location da esplorare, in un mondo, secondo le promesse, vasto e profondo. E non mancano certo i tipici grossi pixelloni!