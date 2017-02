NVIDIA cambia le sue politiche per impedire la rivendita dei giochi in bundle

NVIDIA sta annunciando bundle con schede GeForce e giochi di recente pubblicazione sempre più vantaggiosi. Ma bundle di questo tipo hanno alimentato in passato il commercio di chiavi tramite store di terze parti rispetto a Steam, uPlay e Origin come eBay e G2A. NVIDIA vuole impedire la rivendita dei giochi che distribuisce in bundle gestendo l'attivazione dei codici ad essi associati tramite GeForce Experience.

Se fino a oggi i codici presenti nelle confezioni di GeForce andavano riscattati sul sito di NVIDIA in futuro andranno gestiti tramite GeForce Experience. Questo tool, che originariamente nasce per ragioni di ottimizzazione delle performance, richiede la presenza di una scheda GeForce nel sistema per funzionare. Inoltre, riconosce il modello di scheda video che si sta usando: se ad esempio si ottiene un codice di gioco in un bundle con la GeForce GTX 1070 il gioco non verrà riscattato a meno che nel PC non sia presente proprio una 1070.

"I codici di gioco presenti nei bundle con le schede video o i PC possono essere usati esclusivamente dall'effettivo acquirente del bundle", si legge in una nota diramata da NVIDIA per chiarire i nuovi termini di servizio. "Condividere il codice rappresenta una violazione dei termini e condizioni del bundle. All'interno del processo di riscatto dei codici NVIDIA usa GeForce Experience per effettuare una verifica dell'hardware e assicurarsi che il codice sia stato riscattato sul sistema con la GPU presente nel bundle".

Il cambiamento delle politiche arriva insieme al nuovo bundle che permetterà agli acquirenti di GeForce o sistemi basati sulle GPU NVIDIA di scegliere fra For Honor e Ghost Recon Wildlands. Recentemente NVIDIA aveva chiarito altri aspetti sull'uso di GeForce Experience.

La nuova politica di NVIDIA potrebbe scontentare coloro che volessero gestire diversamente i giochi ottenuti in bundle: sarà ad esempio possibile cederli a un amico? Il che fa il paio con certe decisioni relative a GeForce Experience non completamente gradite dalla community, come abbiamo visto al link precedente.