NVIDIA annuncia nuovi bundle con For Honor e Ghost Recon Wildlands

Chi acquisterà una GeForce GTX 1080 o GTX 1070 oppure un PC Desktop o notebook con una delle due GPU menzionate potrà scegliere di ricevere in omaggio For Honor oppure Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands di Ubisoft. Lo ha appena annunciato NVIDIA, come è possibile verificare a questo indirizzo.

Con questo nuovo bundle NVIDIA, la procedura di riscatto del codice gioco gratuito sarà notevolmente semplificata, dal momento che sarà possibile farlo tramite GeForce Experience, evitando quindi lunghe procedure di log-in e l’inserimento di nuovi dati. Basterà, quindi, inserire il codice su GeForce Experience e scegliere il gioco preferito per aggiungerlo direttamente sul proprio account Uplay.

Per altre informazioni su For Honor cliccate qui, per Ghost Recon Wildlands qui.