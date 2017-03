Nintendo Switch: miglior lancio di sempre per un hardware Nintendo

Nintendo ha confermato che, in tutta Europa, nel weekend di lancio, Nintendo Switch ha venduto più di qualsiasi altro hardware Nintendo di sempre. Questo si è ripetuto in tutti i territori principali, con conferme specifiche per Nord America, Europa e Italia.

Il titolo di lancio The Legend of Zelda: Breath of the Wild non solo ha ricevuto alcuni tra i punteggi più alti nella storia dei videogiochi ma, in Europa, ha avuto il miglior weekend di lancio dei 30 anni di storia della serie Zelda. Ma non solo: è anche il titolo di lancio per console Nintendo più venduto di sempre in Europa, superando anche Wii Sports, nel primo weekend di lancio. Breath of the Wild ha una media di 98/100 su 68 recensioni pubblicate su Metacritic.

Fra il 3 e il 5 marzo in Giappone sono state vendute 330.637 unità di Nintendo Switch, quantità superiore a Wii U che al lancio si attestava sulle 308.600. Switch batte anche il lancio di PS4 in Giappone (322.100 unità), non quello di Wii, che rimane prima in questa classifica con 371.900 unità vendute nei primi giorni di commercializzazione. Nel Regno Unito, invece, sono state vendute 80 mila unità della nuova console in una settimana, circa il doppio rispetto a quanto era successo al lancio di Wii U.

I dettagli sulle caratteristiche hardware di Nintendo Switch si trovano qui.