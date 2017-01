Nintendo Switch: hardware più potente del previsto?

Nintendo ha rivelato una serie di interessanti dettagli su Nintendo Switch durante la presentazione ufficiale, ma non ha fatto menzione alle specifiche hardware, come da consuetudine per la casa nipponica. Si sa che la nuova console ibrida sarà basata su hardware NVIDIA per via delle comunicazioni fatte da quest'ultima, ma nessuna delle due compagnie ha mai chiarito se si sta parlando di SoC con architettura Maxwell, come quelli usati negli ultimi Shield Tablet e Shield TV, o se Switch userà già i nuovi SoC basati su architettura Pascal recentemente presentati da NVIDIA.

Secondo l'ultimo rumor riportato su NeoGaf, Nintendo avrebbe seguito quest'ultima strada che, secondo precedenti opinioni, sarebbe rischiosa perché potrebbe provocare ritardi nella produzione. D'altronde, giustificherebbe il prezzo più alto del previsto: 329 Euro contro i 229 Euro della nuova Shield TV.

Le informazioni, che non sono confermate e che quindi vanno per ora prese rigorosamente come rumor, provengono da un utente del forum di NeoGaf che ha nickname z0m3le, secondo il quale Nintendo Switch disporrebbe di una CPU A73 a 1,78Ghz e di una GPU a 921Mhz Pascal con processo costruttivo a 16nm. Potrebbe anche trattarsi di una A72 per quanto riguarda la CPU, ma z0m3le esclude che possa essere una A57 per via dei consumi. Quest'ultima CPU, infatti, nella configurazione 20nm 4 core @ 1ghz consuma quanto A72 a 1,7GHz.

I dettagli sarebbero attendibili perché questo utente aveva riportato una serie di anticipazioni prima della presentazione ufficiale poi verificatesi tutte veritiere. Aveva, infatti, detto che la batteria sarebbe stata da 4310 mAh, un dato praticamente impossibile da indovinare. Aveva anche divulgato che la dock station della console sarebbe stata priva di ventola, che ci sarebbero stati il bundle con Joy-Con blu e rossi e la connessione USB-C. Inoltre, aveva fornito indicazioni chiare circa la complessità dei Joy-Con, che non era ancora emersa in maniera lucida prima della presentazione. Per queste sue rivelazioni, alcuni sostengono che z0m3le in realtà sia un impiegato dell'azienda che produce Switch, ovvero Foxconn.

Nintendo Switch è, dunque, sostanzialmente poco più di uno Shield Tablet, da capire appunto se di passata o di nuova generazione, con l'aggiunta dei Joy-Con. Ma non si tratta di un'aggiunta da poco perché i controller, grazie alla tecnologia HD Rumble al loro interno, rappresentano una vera evoluzione rispetto a telecomando e unità nunchuck di Nintendo Wii.

I controller di Nintendo Switch vibrano a intensità diverse a seconda del punto della periferica e dispongono di un puntatore a raggi infrarossi molto preciso. Sono studiati per adattarsi al meglio alle mani di qualsiasi utente e si caratterizzano per una precisione generale superiore rispetto alle precedenti periferiche di gaming, allineata a quella dei controller di Oculus Rift e HTC Vive. Secondo Nintendo, riusciranno a rilevare i movimenti apparentemente più impercettibili e in maniera reattiva.

Tornando al processore della nuova console, ricordiamo che in passato si erano diffuse informazioni decisamente differenti rispetto a queste ultime, oltretutto confermate da alcune importanti testate di tecnologia sul web. Secondo i precedenti rumor Switch sarebbe basato su architettura Maxwell e non Pascal.