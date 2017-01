Nintendo Switch: ecco come saranno le Game Card

I giochi per Nintendo Switch risiederanno su supporti molto simili a quelli che si usano per le console portatili della famiglia DS/3DS. Questa scelta è stata presa principalmente con lo scopo di ridurre costi e consumo energetico, visto che entrambi risulterebbero maggiori con l'impiego dei tradizionali dischi Blu-ray.

Durante l'evento di presentazione di Nintendo Switch è stata mostrata la Game Card di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ovvero il titolo di lancio più atteso per Switch.

Non si tratta, pertanto, di cartucce simili a quelle del passato più glorioso di Nintendo, come nei casi del NES, dello SNES o del Nintendo 64. Le nuove Game Card saranno in grado di contenere circa 8 GB di dati invece dei 25 GB che si possono memorizzare su un Blu-ray dual layer. Non dovrebbe essere un problema visto che mediamente i giochi per Wii U occupano 10 GB. Su Switch, inoltre, le installazioni funzioneranno in modo simile a quanto avviene con PS4 e Xbox One: dal supporto vengono copiati solo i file di base mentre il resto viene scaricato da internet.

Altre informazioni su questo tipo di supporto di memoria si trovano qui.