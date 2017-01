Nintendo Switch disponibile su Amazon.it per il pre-ordine

Nintendo Switch, a poche ore dalla presentazione, sta facendo discutere molto sui social, tra gli entusiasti e i delusi. Ma alla fine parlano i numeri e Amazon sostiene di aver già ricevuto un numero di richieste talmente elevato che sarà pressoché impossibile consegnare tutte le unità ordinate nella finestra di lancio.

Consiglia agli interessati di effettuare subito il pre-ordine: è l'unico modo per ricevere la console in tempi brevi non appena sarà messa sul mercato. Si applicano le consuete condizioni del prezzo minino garantito listate qui.

Nintendo Switch è disponibile su Amazon sia nella variante con Joy-Con grigi che in quella con Joy-Con blu neon/rosso neon. Nintendo ha aperto i pre-ordini subito alla fine dell'evento di presentazione e Amazon si è regolata di conseguenza.