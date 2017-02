Nintendo Switch: annunciati i titoli disponibili su eShop al lancio della console

La divisione europea di Nintendo ha confermato che, in occasione del lancio di Nintendo Switch, l’eShop sarà subito disponibile con una line-up di giochi indie da scaricare. Per celebrare l’evento, martedì 28 febbraio alle 18:30 sarà pubblicata una versione localizzata della presentazione di Nintendo of America. Il video sarà disponibile sul sito ufficiale.

Quest’anno il Nintendo eShop proporrà più di 60 giochi indie. Le produzioni disponibili al lancio saranno tre:

FAST RMX di Shin’en Multimedia: un gioco di corse futuristiche in esclusiva per Nintendo Switch

un gioco di corse futuristiche in esclusiva per Nintendo Switch Shovel Knight: Specter of Torment di Yacht Club Games: l’ultimo DLC dell’acclamato Shovel Knight è un gioco a sé stante che vede come protagonista Specter Knight, uno dei nemici del gioco originale. La vasta campagna include ancora più contenuti rispetto al precedente pacchetto, intitolato Plague of Shadows. Shovel Knight: Specter of Torment è un’esclusiva temporale per Nintendo Switch.

l’ultimo DLC dell’acclamato Shovel Knight è un gioco a sé stante che vede come protagonista Specter Knight, uno dei nemici del gioco originale. La vasta campagna include ancora più contenuti rispetto al precedente pacchetto, intitolato Plague of Shadows. Shovel Knight: Specter of Torment è un’esclusiva temporale per Nintendo Switch. Shovel Knight: Treasure Trove di Yacht Club Games: per tutti i fan di Shovel Knight, Shovel Knight: Treasure Trove include il gioco originale e tutti i DLC, compreso Shovel Knight: Specter of Torment! Shovel Knight: Treasure Trove sarà un’esclusiva temporale per Nintendo Switch.

Gli utenti che dispongano già di fondi negli account di altre console potranno accedervi tramite un portafogli condiviso che funziona anche su Nintendo Switch. Per sfruttare questa funzione non si dovrà far altro che associare il proprio Nintendo Network ID a un account Nintendo. I titoli per Virtual Console non saranno disponibili al lancio. Nintendo sta valutando la possibilità di trasferire su Switch i contenuti acquistati sulle console precedenti, ma al momento non ci sono conferme definitive.

Sarà inoltre possibile ottenere notizie e update sulle uscite più recenti nel Nintendo eShop e su Nintendo in generale. Per accedere bisognerà effettuare un aggiornamento di sistema che sarà messo a disposizione al lancio della console. L’update si scaricherà in background ed è stato concepito per installarsi rapidamente e non interrompere il gameplay. Dopo aver visitato lo store almeno una volta, sarà possibile acquistare le versioni digitali anche dal sito ufficiale.

Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 3 marzo.