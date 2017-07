Nintendo: quasi 5 milioni di Switch vendute e fatturato +148%

Una cosa è certa: Nintendo Switch non è un insuccesso come Nintendo Wii U. Secondo gli ultimi dati forniti da Nintendo, infatti, sono state vendute 4,7 milioni di unità del nuovo sistema ibrido desktop/mobile dal momento del lancio della console (inizio marzo) a oggi. Quanto al software, Nintendo conta 13,60 milioni di copie di videogiochi vendute.

Come si evince da questa illustrazione, Nintendo Wii U, entrato sul mercato a novembre 2012, ha complessivamente venduto 13,56 milioni di unità in tutto il suo ciclo vitale. Switch è quindi già a un terzo delle vendite totali di Wii U, in cinque mesi contro i cinque anni in cui è rimasta sul mercato la precedente console Nintendo. Inarrivabile, invece, il primo Wii, con oltre 100 milioni di unità vendute.

Numeri che vengono resi pubblici da Nintendo a margine della pubblicazione dei risultati finanziari per l'esercizio fiscale terminato il 30 giugno, che segnano fra le altre cose un fatturato di 1,38 miliardi di dollari, in crescita addirittura del 148,6% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno fiscale, in cui Switch ovviamente non era ancora in commercio. Quasi 2 milioni di Switch, inoltre, sono state vendute nel trimestre fiscale in esame.

Il successo di Nintendo Switch è emerso anche dal recente report di The NPD Group: tre dei cinque titoli più venduti a giugno negli Usa nel formato scatolato, infatti, sono giochi per Switch, ovvero Arms (256 mila copie vendute), Mario Kart 8 Deluxe (180 mila copie) e The Legend of Zelda: Breath of the Wild (145 mila).