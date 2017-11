Nintendo potrebbe distribuire quasi 50 milioni di Switch entro marzo 2019

Fonti vicine al Wall Street Journal riferiscono che Nintendo avrebbe in programma di innalzare da 25 a 30 milioni il numero di unità di Switch prodotte durante il prossimo anno fiscale, che avrà inizio l’1 aprile 2018 e terminerà il 31 marzo 2019.

Se così fosse, la quantità di console messa sul mercato su base mensile salirebbe a 2.5 milioni, mezzo milione in più rispetto al ritmo attuale. Qualora la casa di Kyoto dovesse effettivamente decidere di innalzare a trenta milioni il numero di console distribuite nel prossimo anno fiscale e tale dato si sommasse ai 17 milioni di unità previste per l’anno in corso, la somma complessiva del primo biennio sfiorerebbe i 50 milioni di console prodotte.

Ben altri numeri rispetto a Wii U, che nell’intero ciclo di vita non riuscì a superare i 15 milioni di unità vendute; ma si tratterebbe di dati potenzialmente superiori anche rispetto al Wii, che impiegò più di tre anni per arrivare alla soglia dei 50 milioni di dispositivi prodotti. Peraltro, secondo quanto indicato dall’analista Junko Yamamura, Switch avrebbe le potenzialità per fare meglio rispetto al Wii anche sul lungo periodo, arrivando a 115.8 milioni di unità entro marzo 2023.

Prima di decidere se aumentare la produzione annuale, Nintendo sembra intenzionata ad attendere di conoscere i risultati del periodo natalizio: solo allora verrà presa una decisione definitiva. Peraltro il presidente Tatsumi Kimishima dice di aspettarsi che la domanda di Switch continui a crescere con costanza anche nei primi mesi del prossimo anno.

Nel primo periodo di presenza sul mercato, le vendite di Nintendo Switch sono state sostenute da alcune esclusive di grande qualità. La scorsa primavera è arrivato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, poi è stata la volta di Mario Kart 8 Deluxe e ARMS, Splatoon 2 e Mario + Rabbids: Kingdom Battle, fino al recente esordio di Super Mario Odyssey. All’inizio di dicembre è inoltre atteso Xenoblade Chronicles 2, il nuovo gioco di ruolo targato Monolith Soft.

Sul fronte delle terze parti i risultati iniziali sono nel complesso piuttosto incoraggianti, al punto che società come Ubisoft, Square Enix e Bandai Namco hanno già chiarito di voler continuare a supportare la piattaforma in futuro. Proprio oggi Bethesda ha lanciato la versione per Switch di DOOM, mentre nel 2018 è atteso Wolfenstein II: The New Colossus. Di diverso avviso Electronic Arts, che al contrario ha dichiarato di volersi prendere una pausa di dodici mesi prima di valutare se sviluppare ulteriori conversioni per la console ibrida di Nintendo.