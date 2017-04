Nintendo interrompe le consegne di NES Classic Edition

Nintendo ha annunciato ufficialmente di aver interrotto la produzione e le consegne di NES Classic Edition in Nord America. Al momento non è chiaro se la decisione riguarderà anche l'Europa e gli altri territori, ma è molto probabile che le cose stiano effettivamente così.

Nintendo of America ha fatto sapere che aprile sarà l'ultimo mese in cui verranno effettuate delle consegne di NES Classic Edition in Nord America. "Invitiamo tutti gli appassionati interessati all'acquisto del sistema a verificare la disponibilità presso i punti vendita", si legge nel comunicato. "Sappiamo che molti utenti hanno trovato ingenti difficoltà a reperire un sistema, e per questo ci scusiamo. Abbiamo prestato molta attenzione al feedback dei consumatori e apprezziamo l'incredibile livello di interesse degli appassionati".

NES Classic Edition è un vero e proprio omaggio al retrogaming. Allo stesso tempo non è però un prodotto su cui Nintendo ha voluto puntare con lo stesso livello di attenzione che dedica alle console delle sue linee principali. La decisione che riportiamo qui, dunque, va probabilmente spiegata con la volontà di dedicarsi maggiormente al prodotto di punta del momento, Nintendo Switch.

Lanciato nello scorso novembre, Nintendo Classic Mini vanta 30 grandi titoli del passato pre-installati, e fra questi Donkey Kong, Metroid, The Legend of Zelda e Super Mario Bros. 3, ma anche i capitoli più riusciti di serie come Bubble Bobble, Metroid e Castlevania. All'interno della confezione i giocatori trovano un controller che, come la console stessa, riproduce le forme storiche del NES. Altri dettagli su NES Classic si trovano qui.