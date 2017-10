Nintendo: anche il Game Boy potrebbe tornare in formato Mini

Dopo il recente successo di SNES Classic, sostanzialmente introvabile a pochi giorni dal debutto sul mercato, Nintendo starebbe pensando alla conversione in formato Mini anche dell'antesignana delle console portatili, il mitico Game Boy. Stando a notizie provenienti dal Giappone, in data 15 settembre Nintendo avrebbe depositato la richiesta di registrazione del marchio Game Boy per il territorio giapponese.

Il trademark permette a Nintendo la produzione e commercializzazione di macchine da gioco, videogiochi, abbigliamento e accessori di varia natura.

Sembra dunque voler ripetere l'esperimento (vincente) di NES e SNES Classic, dopo che negli ultimi tempi si erano diffuse voci riguardo a un possibile Nintendo 64 Classic. L'operazione Game Boy non sarebbe così difficile se Nintendo ripetesse la strategia messa in piedi con le due console Classic precedenti, che condividono lo stesso hardware e differiscono solo per estetica e parco titoli, dedicato al Nintendo originale nel primo caso e al Super Nintendo nel secondo. Si tratta più che altro di "operazioni nostalgia", con piccoli oggetti che hanno valore soprattutto sul piano estetico.

A "operazioni nostalgia" di questo tipo, d'altronde, stiamo assistendo ripetutamente nell'ultimo periodo: sta per tornare, infatti, il Commodore 64, ma anche l'Atari 2600 con Ataribox.