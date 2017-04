NieR: Automata supera il milione di copie vendute

Square Enix ha annunciato che NieR: Automata ha superato 1 milione di copie vendute, tenendo conto sia delle vendite retail che di quelle provenienti dal digital delivery. Disponibile dal 10 marzo su PlayStation 4 e dal 17 marzo su PC, il gioco ha ottenuto ottimi riscontri da parte della critica di settore e degli appassionati per merito di uno stile accattivante che va a pescare tra vari generi.

Il game director Yoko Taro ha recentemente dichiarato di apprezzare gli esperimenti e di volersi distinguere dalla massa dei prodotti tripla-A. "Se penso ai titoli tripla-A, ovviamente li trovo belli e interessanti, ma dopo 20 minuti di gameplay; mi chiedo se sarà lo stesso nelle successive 20 ore. Sono un po' stufo”, spiega Taro. “Se possibile vorrei creare giochi che siano inaspettati, giochi che continuino a cambiare forma. È esattamente questo lo schema che ho seguito quando ho creato il primo capitolo di Nier, ed è un concetto presente anche in Nier: Automata”.

Nier: Automata è un adrenalinico gioco di ruolo d'azione che offre un sistema di combattimento che si adatta a molteplici stili. "Raccogliete e installate i chip dei computer per modificare abilità e azioni", si consiglia sul blog. "Potrete cambiarle in qualsiasi momento". Altri consigli? "Se vi serve denaro extra, andate a pescare", "Il gioco è un J-RPG a mondo aperto. Non dimenticate di esplorare gli ambienti ricchi di segreti", "I titoli di coda sono solamente l’inizio dell’avventura".

Sviluppato in collaborazione con PlatinumGames Inc., NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico abbandonato dall’umanità e invaso da potenti biomacchine. L'alter ego del giocatore in NieR Automata è 2B, un'androide creata dagli umani per combattere le terribili macchine che hanno invaso la terra. A supportare l'eroina, invece, troviamo 9S, un secondo robot specializzato nei combattimenti aerei. Quest'ultimo può viaggiare velocemente, lanciare fendenti con la sua spada e sparare dei possenti razzi.