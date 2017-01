Ni No Kuni 2 arriverà anche su PC

Lo conferma PC Gamer, il quale definisce la presenza di Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom su PC una "sorpresa", visto che il precedente capitolo della serie è rimasto un'esclusiva PS3. Questo seguito, invece, arriverà al day one contemporaneamente su PC e PS4.

La conversione per PC verrà fatta da alcuni ex-dipendenti dello Studio Ghibli, ovvero il famosissimo studio di animazione alle cui opere è ispirata la grafica di Ni No Kuni. Le adorabili animazioni tipiche della serie e la direzione artistica saranno preservate nel processo di conversione, secondo quanto ha appreso PC Gamer.

Ni No Kuni è un tradizionale jrpg in cui i giocatori sono chiamati a esplorare un mondo aperto alternato a dungeon e a risolvere enigmi con l'aiuto delle simpatiche creature definite Higgledie. I combattimenti sono in tempo reale e basati su un sistema di attacchi e schivate, mentre gli Higgledie possono fornire vari tipi di aiuti. Li si possono usare come distrazione o richiamare i loro attacchi speciali nei confronti del nemico.

Con questa conversione i giocatori PC hanno modo di accedere a una serie molto interessante che si caratterizza per uno stile visivo certamente accattivante ed evocativo. Ni No Kuni 2, la cui versione originale è sviluppata da Level-5 verrà rilasciato nel corso del 2017.

