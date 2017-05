Morrowind: arrivano i requisiti di sistema

Di seguito trovate i requisiti di sistema necessari per giocare la prossima espansione di The Elder Scrolls Online che riporterà i giocatori nell'indimenticato scenario già vissuto in The Elder Scrolls III: Morrowind, ovvero l'isola di Vvardenfell, che sarà morfologicamente identica a quella del titolo del 2002 e ritorneranno anche i vecchi iconici luoghi.

Ecco i requisiti:

Minimi

Windows 7 32-bit

Intel Core i3 540 o AMD A6-3620

3GB di RAM di sistema

85GB di spazio libero su HDD

Compatibile DirectX 11 con 1 GB di RAM (NVIDIA GeForce 460/AMD Radeon 6850) o superiore

Scheda audio compatibile DirectX

Connessione a internet a banda larga

Raccomandati

Windows 7 64-bit

Intel Core i5 2300 o AMD FX4350

8GB di RAM di sistema

85GB di spazio libero su HDD

Compatibile DirectX 11 con 2 GB di RAM (NVIDIA GeForce GTX 750 o AMD Radeon HD 7850) o superiore

Per quanto riguarda i sisttemi Mac:

Minimi

OS X 10.9

Intel Core i3 540 o superiore

4 GB di RAM di sistema

85GB di spazio libero su HDD

AMD Radeon 5870 (1GB di VRAM) con OpenGL 4.1

Connessione a internet a banda larga

Raccomandati

OS X 10.11

Intel Core i5 2500S o superiore

8 GB di RAM di sistema

85GB di spazio libero su HDD

AMD Radeon HD 7870 o superiore con OpenGL 4.1

Di seguito anche il nuovo trailer "Ritorno a Vvardenfell". The Elder Scrolls Online: Morrowind sarà disponibile nella versione definitiva il prossimo 6 giugno. Per altre informazioni vi rimandiamo a questo indirizzo.