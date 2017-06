Monument Valley 2 subito giocabile sui dispositivi iOS

Monument Valley 2 è il seguito del pluripremiato titolo del 2014, capace di toccare il tetto dei 26 milioni di download. Non si tratta del titolo a pagamento di maggior successo di sempre, ma non è così lontano dai titoli top in questa classifica come Minecraft e Angry Birds.

I giocatori di Monument Valley devono esplorare degli scenari suggestivi e risolvere degli intelligenti enigmi basati sulla fisica e su illusioni prospettiche, mentre sono avvolti da una musica travolgente. Questo seguito è molto simile al predecessore, con la telecamera che segue l'azione da una prospettiva isometrica e nuovi scenari di gioco con colori vibranti.

Sviluppato da Ustwo Games studio, il primo capitolo acquisì, inoltre, ulteriore popolarità dopo essere apparso in una puntata della terza stagione di House Cards, la nota serie sulla politica a stelle e strisce con Kevin Spacey.

Sebbene sia stato rilasciato da poco Monument Valley 2 è già un successo sull'App Store americano, per aver raggiunto la prima posizione nella classifica delle app a pagamento più scaricate. Monument Valley 2 può essere infatti acquistato su App Store per 5,49 €.