Milestone ha annunciato MXGP3 con Unreal Engine 4

Milestone ha annunciato MXGP3 – The Official Motocross Videogame, previsto per questa primavera su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo capitolo della serie è dedicato alla stagione 2016 e propone un’esperienza rinnovata con alcune novità grafiche introdotte grazie all’utilizzo del nuovo motore grafico Unreal Engine 4.

Nel gioco saranno presenti condizioni meteo variabili e dinamiche, le gare passeranno senza soluzione di continuità dal sole alla pioggia intensa e ogni cambiamento inciderà sulla visibilità del pilota e le condizioni del terreno altamente deformabile. “È proprio sul terreno che si gioca la sfida più dura: fango, polvere, deformazioni dinamiche la faranno da padrone mentre il suono dei motori lanciati a tutta velocità, potenziato grazie ad un engine nuovo di zecca, si fonderà con i rumori ambientali delle motoseghe”, si legge nel comunicato ufficiale.

Gli appassionati potranno affrontare la modalità carriera e godere di personalizzazioni potenziate, insieme a tutti i piloti ufficiali MXGP/MX2 2016 e ai tracciati ufficiali, sia in modalità single-player che nelle sessioni online. Qui sotto il primo trailer.