Milestone ha annunciato MotoGP 17, il nuovo videogioco dedicato alla stagione 2017 del Motomondiale, che sarà disponibile dal 15 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questa edizione includerà tutti i piloti, team e circuiti del 2017, le nuove regolamentazioni e il campionato Red Bull Rookies Cup.

“Questa edizione raggiungerà per la prima volta i 60 fps garantendo una resa senza precedenti ed un’estrema godibilità per il consumatore finale. Tutto ciò sarà infatti possibile grazie alle competenze e all’esperienza che gli sviluppatori degli studi Milestone hanno accumulato nel corso di oltre 20 anni”, si legge nel comunicato ufficiale.

Matteo Pezzotti, lead designer di Milestone, ha dichiarato: “Stiamo lavorando moltissimo per rendere MotoGP 17, non solo un aggiornamento della stagione, ma un gioco godibile e ricco di tutte quelle novità che i fan della serie ci hanno richiesto nel corso di questi anni. Avremo una nuova modalità online competitiva e avvincente, una carriera rivoluzionata e molto altro. Non voglio svelare ancora nulla, ma vi assicuro che ne vedrete delle belle nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo mettetevi comodi e guardate con noi l’inizio della nuova stagione”.