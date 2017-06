Microsoft mostra nel dettaglio il dev kit di Scorpio in video

Come abbiamo già visto in una precedente occasione e come è consueto per i dev kit dei sistemi di gioco, si tratta di una configurazione leggermente più potente rispetto a quella finale, che Microsoft mostrerà definitivamente l'11 giugno in un evento pre-E3.

Il dev kit ha ovviamente lo scopo di preparare gli sviluppatori al nuovo hardware e fare in modo che arrivino pronti con i primi giochi già al lancio della console. Dispone di 24 GB di RAM, contro i 12 GB che invece i giocatori troveranno nella console definitiva, e di un SSD da 1 TB, mentre nella Xbox Scoprio consumer ci sarà il tradizionale disco meccanico.

Inoltre, il dev kit dispone di un display programmabile che permette di monitorare le prestazioni del sistema. Su questo display si possono visualizzare immagini complesse, come ha mostrato qualcuno degli sviluppatori che vi sta lavorando.

Nel dev kit, inoltre, la dissipazione dell'aria avviene dai lati piuttosto che dalla superficie superiore dello chassis, come normalmente accade con le Xbox One. Questo consente di impilare vari sistemi senza incorrere in problemi di surriscaldamento.

Microsoft svelerà il prezzo, il design e il nome definitivo di Project Scorpio durante il suo media briefing all'E3 che si svolgerà domenica 11 giugno quando in Italia saranno le 23.