Microsoft interrompe le vendite della Xbox One originale

Microsoft ha sospeso le vendite del primo modello di Xbox One negli Stati Uniti e un'azione simile sembra in procinto di essere adottata anche in Europa. Dal non fortunatissimo form factor, che faceva ricordare un vecchio videoregistratore, Xbox One è stata originariamente lanciata sul mercato nel novembre del 2013.

Dopo un buon avvio, Xbox One non è riuscita a rimanere a ruota della rivale PS4, con Sony che ha ottenuto traguardi di vendita sensibilmente più significativi. Dopo 6 mesi dall'ingresso sul mercato, inoltre, Microsoft ha rinunciato al sensore Kinect, che è diventato un accessorio opzionale.

Come confermato all'E3, adesso la strategia di Microsoft è differente, e imperniata su una sorta di generazione intermedia. L'offerta Xbox verterà dunque sui modelli Xbox One S e Xbox One X, quest'ultimo quello di punta con architettura hardware rivista, capacità computazionale di 6 TFlops, 4K nativi per molti giochi e 60 fps dove possibile.

Mentre Xbox One X è adesso prenotabile a 499,99 €, la Xbox One originale risulta "out of stock" come potete vedere qui.