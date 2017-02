Microsoft annuncia il suo briefing E3: svelerà Project Scorpio

Microsoft ha annunciato che il suo media briefing a ridosso dell'E3 si terrà l'11 giugno alle ore 2:00 PM locali, le 23 italiane. L'evento si svolgerà, come di consueto, al Galen Center di Los Angeles, ma cambia appunto il giorno: mentre nei passati E3 Microsoft organizzava il suo evento per la stampa di lunedì adesso ha anticipato alla domenica.

Microsoft usò il media briefing dell'anno scorso per rivelare Xbox One S e per dare un primo piccolo assaggio di Scorpio. L'unica immagine del progetto, la medesima che vedete in questa pagina, fu diffusa proprio in quell'occasione. È dunque altamente probabilmente che la presenza all'E3 di Microsoft di quest'anno sia dedicata proprio a Project Scorpio.

Si tratta della nuova console Xbox, che pur rimanendo nello stesso ciclo vitale di Xbox One, fornirà una considerevole potenza di calcolo, che si attesta su 6 teraflops teorici. Microsoft ha già assicurato i fan che la nuova console sarà in grado di renderizzare i giochi a 4K nativi.

L'evento sarà riservato alla stampa, ma ESA, l'associazione che organizza l'E3, ha già fatto sapere che la fiera per la prima volta sarà aperta anche al pubblico.