Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Simplygon, compagnia specializzata nella creazione di strumenti software per l'ottimizzazione degli elementi grafici 3D. Come è stato spiegato da Kudo Tsunoda, vice presidente della divisione Next Gen Experiences, Windows and Devices, la nuova collaborazione permetterà di migliorare le realizzazione dei contenuti 3D.

"La tecnologia e il talento di Simplygon rafforzeranno la nostra posizione nella creazione 3D, rendendo più semplice catturare, creare e condividere materiale in 3D. L'acquisizione accresce la nostra intenzione di offrire una nuova spinta alla creatività con il Creators Update di Windows 10, Paint3D e la nostra community su Remix3D.com", scrive Tsunoda sul blog di Microsoft.

"Siamo lieti di annunciare l'acquisizione di Simplygon da parte di Microsoft! Durante il nostro viaggio ci siamo occupati di aiutare gli sviluppatori a spingere i limiti del 3D. Fin dall'inizio abbiamo offerto soluzioni avanzate, tramite l'acquisizione dell'SDK Simplygon da parte dei principali studi di sviluppo di prodotti tripla A e con la nostra espansione nei settori della realtà aumentata e della realtà virtuale. La nostra prossima sfida è il 3D per tutti, l'accessibilità definitiva! Siamo lieti di unire le forze con Microsoft per rendere questo progetto possibile", scrivono il CEO Matt Connors, il CTO Ulrik Lindahl e il co-fondatore Koshi Hamedi nel loro comunicato ufficiale.

Simplygon nasce da un'idea di Donya Labs AB, compagnia svedese fondata nel 2006. In pochi anni la start up è diventata un punto di riferimento nell’ambito dell’ottimizzazione 3D. Sotto la direzione del CEO Matt Conors, del fondatore e CTO Ulrik Lindahl e del co-fondatore Koshi Hamedi è stata migliorata la conoscenza dei tool di sviluppo da mettere a disposizione delle principali software house del settore. La tecnologia di Simplygon viene infatti impiegata da tanti grandi studi, tra i quali 343 Industries, Naughty Dog, Sony Bend, Ninendo, Rockstar, CD Projekt RED e molti altri.