Metal Gear Survive: Konami ha annunciato la data di uscita

Konami ha annunciato che Metal Gear Survive sarà disponibile in Europa per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) dal 22 febbraio 2018. Il produttore giapponese ha fornito anche maggiori dettagli relativi alla campagna pre-order di Metal Gear Survive. I fan che prenoteranno il gioco riceveranno uno speciale Pacchetto Sopravvivenza che includerà una grande varietà di contenuti extra, disponibili unicamente con il pre-order.

Metal Gear Survive è il primo capitolo della famosa serie action/stealth privo della direzione del creatore di Metal Gear, Hideo Kojima. Il gioco è ambientato tra gli eventi di Ground Zeroes e di The Phantom Pain (le due parti in cui è stato suddiviso Metal Gear Solid V). L'azione si svolge in un contesto open world e si segue dalla prospettiva in terza persona.

Squadre di quattro membri devono portare a termine delle missioni. Metal Gear Survive è pensato principalmente per il gioco multiplayer co-op, ma il giocatore può anche affrontarlo da solo, coadiuvato dall'intelligenza artificiale che va a prendere il controllo degli altri tre membri della squadra. Con questo titolo Konami punta sull'apprezzato gameplay di Metal Gear Solid V ma perde la profondità narrativa tipica di Kojima.

Metal Gear Solid Survive è stato rivelato per la prima volta alla GamesCom 2016 con queste parole: “Nello sforzo di sopravvivere in questa terra arida, piena di creature mortali, i soldati che in precedenza si trovavano su Motherbase devono ora lavorare insieme per sopravvivere. Metal Gear Survive riprende le migliori caratteristiche di design presenti in Metal Gear Solid V, con una miscela unica di stealth e meccaniche cooperative. I giocatori possono controllare strategicamente grandi minacce con l’aiuto della co-op online da quattro giocatori. Saranno anche introdotte nuove armi per combattere le creature e affrontare ambientazioni letali”. Altri dettagli si trovano qui.