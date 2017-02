Mass Effect Andromeda: side quest come The Witcher 3

Dragon Age Inquisition è stato un titolo molto importante per BioWare ed Electronic Arts: probabilmente, infatti, per la prima volta in un gioco di ruolo moderno abbiamo avuto un mondo open world grande e dettagliato come quelli degli rpg bidimensionali di una volta. Con una moltitudine di attività secondarie, anche se di qualità inferiore rispetto alle missioni della storia principale.

È proprio questo problema che BioWare ha voluto superare con il suo nuovo titolo, quel Mass Effect Andromeda che con Inquisition condivide il motore grafico Frostbite. Più grande non necessariamente significa migliore, ha infatti lasciato intendere il producer di BioWare, Fabrice Condominas, a PC Gamer.

"Rivedremo l'aspetto da completazionismo perché abbiamo appreso molto da Inquisition", ha detto Condominas. "Allo stesso tempo abbiamo osservato cosa è stato fatto per altri giochi come The Witcher".

Secondo Condominas la discriminante è che le quest secondarie siano significative in modo da avere un impatto sul giocatore, qualcosa che è riuscita particolarmente bene in The Witcher 3 Wild Hunt. "Per noi è molto importante che la quantità non influisca negativamente sulla qualità", ha concluso Condominas.

Si parla della necessità di dover fare grinding, ovvero andare a raccogliere tutte le risorse di esperienza a disposizione sulla mappa attraverso iniziative collaterali poco significative per poter procedere nella main quest densa di significato.

Il problema sarà risolto in Mass Effect Andromeda o le dichiarazioni di Condominas vanno interpretate come un "mettere le mani avanti" perché il mondo di gioco sarà meno ampio di quello di Inquisition e meno denso sul piano delle attività da svolgere? Quel che è certo è che le aspettative su Andromeda sono alle stelle, è proprio il caso di dirlo, visto che il gioco è ormai imminente: uscirà, infatti, il prossimo 23 marzo.

